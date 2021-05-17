الناتو : لا توجد لدينا قوات قتالية داخل العراق 

أكد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، الجنرال مايكل لوليسجارد، اليوم الاثنين، عدم وجود قوات قتالية للحلف داخل البلاد.
وبحسب بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، فإنه استقبل لوليسجارد وبحثا مهام الحلف التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة.
ووفقا للبيان، فإن قائد بعثة الـ"ناتو" قدم إيجازا عن عمل البعثة ومهامها المحددة، وأكد عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، وإنما يقتصر عملها على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين الجانبين لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب.
من جانبه أكد مستشار الأمن القومي العراقي، أن "القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية".
وأضاف، أن "التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال".
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