دوت الخليج :- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد البلاغين رقميّ (35) و(36) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م. ووجّه رئيس الوزراء اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لدراسة القرارات اللازمة بشأن إعادة فتح القطاعات المغلقة بشكل تدريجي، اعتباراً من ١/٦/٢٠٢١ مع مراعاة تطوّرات الوضع الوبائي وسير عمليّة تلقّي المطاعيم، التي تشكّل الركيزة الأساسيّة للوصول إلى صيف آمن نضمن من خلاله إعادة فتح جميع القطاعات؛ مع الإشارة إلى أنّ القطاعات المتعلقة بالفتح ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : فتح القطاعات المغلقة تدريجيا مطلع حزيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.