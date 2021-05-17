السعودية: نأمل قيام المجتمع الدولى بالدور المرجو لدعم السودان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إن المملكة تأمل أن يقوم المجتمع الدولى بالدور المرجو منه لدعم السودان، مثمنا مبادرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالدعوة لمؤتمر دعم السودان.





وقال بن فرحان، عبر حسابه بموقع تويتر "أشارك ممثلا للمملكة فى المؤتمر الدولى لأجل السودان المنعقد فى باريس.. ودعمت المملكة السودان فى أصعب الظروف انطلاقا من أواصر الأخوة ودور المملكة فى الأمن والاستقرار الإقليمى.. ونجاح الفترة الانتقالية سينعكس إيجابا ليس فقط على مستقبل السودان بل على الاستقرار والتنمية فى المنطقة". وأضاف وزير الخارجية السعودى "توجيه خادم الحرمين الشريفين بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولى يؤكد على حرصه -حفظه الله- على ازدهار ورفاه الشعب السودانى الشقيق".

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