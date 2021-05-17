ماكرون يؤكد أهمية المبادرة المصرية لوقف العنف بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع القيادات الفلسطينية والإسرائيلية مبادرة مصرية لوقف العنف بين الجانبين، والمستمر منذ أواخر شهر رمضان وخلف عشرات القتلى والجرحى.





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