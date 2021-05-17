مستشار الأمن الأمريكى: محادثات مع إسرائيل ومصر حول الأزمة فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، جيك ساليفان، إنه أجرى محادثات مع الطرفين الإسرائيلى والمصرى حول تصعيد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال ساليفان، فى تغريدة نشرها الاثنين عبر "تويتر": "تحدثت صباح اليوم مع مستشار الأمن القومى الإسرائيلى، مئير بين شباط، حول الأزمة المستمرة. كما أجريت محادثات مع الحكومة المصرية".

وأضاف المسؤول الأمريكى: "الولايات المتحدة منخرطة فى عمل دبلوماسى هادئ ومكثف، وجهودنا ستستمر".

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يوم 13 مايو، إلى خفض كبير للهجمات الصاروخية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه اعتبر أن رد إسرائيل على العمليات من قطاع غزة لم يكن مبالغا فيه.

ويشهد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات فى منطقة الحرم القدسى الشريف وحى الشيخ جراح فى القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذى ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضى سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتى "حماس" و"الجهاد الإسلامى"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية فى القطاع عن مقتل نحو 200 فلسطينى حتى الآن، بينهم 59 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1300 جريح، كما قتل 21 جراء الاشتباكات فى الضفة الغربية.