السعودية تؤكد تعزيز استثماراتها فى السودان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مساهمة المملكة فى معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية فى السودان ودعم المملكة لكافة القطاعات التى من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية السعودى، على رأس وفد المملكة فى المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة مواجهة تحدى نقص تمويل أفريقيا، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس يومى 17 و18 مايو الجارى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين. وأعلنت السعودية خلال المؤتمر عن قيامها بتقديم منحة للمساهمة فى تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولى بحوالى 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة فى حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولى للمساهمة فى معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان. ونقل وزير الخارجية السعودى، تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسوادن، ورئيس مجلس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، والشعب السودانى، بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر باريس ونتائجه المثمرة نحو مستقبل أفضل للسودان وشعبه الشقيق.

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