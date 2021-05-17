إجلاء ألف شخص بسبب الحرائق المشتعلة فى لوس أنجلوس بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الإطفاء إن سبب الحريق الذى وقع فى منطقة شديدة الانحدار يصعب الوصول إليها بالقرب من حديقة ولاية توبانجا "مريب" ويجرى التحقيق فيه، مبينة أن محققى الحرائق اعتقلوا وافرجوا عن شخص يوم السبت وتم استجواب شخص آخر يوم الأحد.

هذا ولم تتضرر أى مبانى ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى حرائق الغابات التى اندلعت فى وقت متأخر من يوم الجمعة فى جبال سانتا مونيكا، وقد استعرت الحرائق بشكل كبير بعد ظهر يوم السبت مما أجبر سكان منطقة توبانغا كانيون على الفرار من منازلهم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أمريكية.