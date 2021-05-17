الإليزيه: فرنسا ومصر تعملان على وقف إطلاق النار في غزة 

ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس الفرنسي ونظيره المصري ناقشا أزمة غزة واتفقا على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة وتجنب انتشار الصراع.
الإليزيه: فرنسا ومصر تعملان على وقف إطلاق النار في غزةالسيسي يبحث مع ماكرون تطورات فلسطين وسد النهضة
وصدر بيان الإليزيه بعدما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس.
هذا وأعلنت الرئاسة المصرية أن الجانبين استعرضا مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص.
وقد أكد السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
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