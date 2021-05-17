تعلن شركة أرامكو السعودية عملاق الوقود في العالم، الأسعار الخاصة بأسعار الوقود والديزل التي يعمل بها في السوق السعودي، حيث تحدد الشركة بشكل شهري الأسعار الخاصة بالوقود وفقا للأسعار العالمية، حيث يعتبر سعر الديزل والوقود من الأمور الهامة التي يتابعها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، حيث تعلن الشركة السعر الجديد في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم التعامل بهذا السعر لمدة شهر، حتي يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود والذيزل للشهر الذي يليه، وعادة ما يتم مراجعة سعر الديزل والوقود بشكل شهري طبقا للأسعار العالمية.

وفي السطور التالية نتعرف علي وقود الديزل وسعر الديزل في المملكة العربية السعودية 2022، وتوقعات أسعار الديزل وسعر البنزين لشهر مايو الجاري ورابط متابعة سعر الديزل في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

وقود الديزل

وقود الديزل أو السولار هو عبارة عن خليط مكون من عدة مواد هيدروكربونية، حيث يتم استخدامه في محركات الديزل الشائعة في كافة سيارات النقل العام ونقل البضائع، كما يستخدم في مولدات الكهرباء، ويتواجد منه بعض الأنواع التي تسخدم في تشغيل محركات السفن، حيث يتم استخراج زيت الديزل من زيت البترول عن طريق التقطير بشكل جزئي كما يمكن استخراح الوقود الحيوي الذي يشبه الديزل عبر الكتلة الحيوية عن طريق عملية تسييل الكتلة الحيوية.

سعر الديزل في السعودية 2022

أوضحت شركة أرامكو السعودية، سعر الديزل الخاص بعام 2022، في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر تطبيق هذا السعر في الفترة المقبل، وتم تحديد سعر الديزل لشهر مايو الجاري 2021 بنحو 0.52 ريال سعودي وذلك وفقا لأسعار البنزيل لشهر أبريل الماضي والذي أصدرته شركة أرامكو السعودية، ووصل سعر الديزل علي المستوي العالمي ما يعادل 1.03 دولار أمريكي للتر الواحد.

هل سيرتفع الديزل في السعودية

سعر الديزل في المملكة العربية السعودية دائما ما يكون مرهون بالسعر العالمي والتي يتم تعديله بين الارتفاع أو الانخفاض بشكل شهر، وعادة ما تعلن شركة أرامكو السعودية أسعار الديزل والبنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وذلك حسب التعديلات التي تجريها شركات النفط العالمية، ويكون ارتفاع أو انخفاض أسعار الديزل مرهون بالسعر العالمي.

سعر البنزين لشهر مايو 2021

تجري شركة أرامكو السعودي المراجعة الدورية بشكل شهري لأسعار البنزين والديزل بشكل دوري وتحدد الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق السعودي، وأعلنت الشركة الأسعار التي سيتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة بدءا من يوم العاشر من شهر مايو الجاري حتي العاشر من شهر يونيو المقبل، حيث أعلنت الأسعار علي النحو التالي:

سعر بنزين 91: حددت شركة أرامكو سعر بنزين 91 لشهر مايو الجاري بنحو 2.08 ريال.

سعر بنزين 95: جاء سعر بنزين 95 لشهر مايو الجاري نحو 2.23 ريال.

سعر ديزل: حددت شركة أرامكو سعر الديزل بـ 0.52 ريال، ليتم التعامل بالسعر حتي العاشر من يونيو المقبل.

سعر غاز البترول المسال: جاء سعر الغاز البترول المسال لشهر مايو نحو 0.75 ريال.

سعر الكيروسين: حددت شركة أرامكو سعر الكيروسين 0.70 ريال ليتم التعامل بها خلال شهر مايو حتي العاشر من شهر يونيو.

رابط متابعة سعر الديزل في السعودية 2022

وفرت شركة أرامكو السعودية، رابط إلكتروني، يمكن للأشخاص من خلاله متابعة أسعار البنزين بشكل دوري ومستمر من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الدخول مباشرة إلي موقع شركة أرامكو الإلكتروني مباشرة، حيث تعلن الشركة في العاشر من كل شهر ميلادي الأسعار الخاصة بالبنزين بشكل دوري حيث يتم إجراء التعديلات عليها وفقا للأسعار العالمية لأسعار الطاقة.