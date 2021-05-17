خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل من برنامج حافز وتعرف على شروط تنظيم صرف الإعانة

تعمل المملكة على حث الشباب في التسجيل في إعانة البحث عن عمل، من خلال تقديم حوافز مالية لهم عبارة عن صرف دعم مالي بمقدار 2000 ريال في الشهر تتناقص مع الوقت حتى تصل إلي 750 ريال في الشهر، من أجل التدريب والتأهيل للدخول إلي سوق العمل، وخلق فرص عمل للشباب لتقليل نسب البطالة المرتفعة بين الشباب وتغير فكر الشباب عن مجالات العمل، وجعل الشباب يدخل المجالات التي أستحوزت عليها العمالة الأجنبية، البرنامج يعد ضمن سياسة المملكة ورؤيتها 2030، التي تعمل على جعل المجتمع السعودي مجتمع منتج وليس مجتمع مستهلك، وفيما يلي طريقة التسجيل في البرنامج، والاستفادة من الدعم والخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة. ماهي أهداف برنامج إعانة البحث عن عمل حس الشباب على البحث عن عمل جاد يحقق لهم دخل مناسب يساعدهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية. توفير التدريب المناسب وتنمية مهارات الشباب ومساعدتهم على الدخول إلي سوق العمل وهم مؤهلون ومدربون. الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب وتغير نمط تفكيرهم وأقحماهم مجالات كانوا بعيدون عنها ويستكبرون العمل بها. ماهي أهداف برنامج إعانة البحث عن عمل ألية وطريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل الدخول إلي رابط طاقات على شبكة الإنترنت.

النقر على تسجيل باحث عن فرصة عمل.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر والدخول إلي مستخدم جديد.

تحديد البرنامج التدريبي الذي ترغب في الدخول إليه والتدرب فيه.

الضغط على الموافقة على الشروط والإقرار بصحة البيانات المسجلة.

الضغط على تسجيل سوف تصلك رسالة بها رمز التأكيد.

قم بتسجيل الرمز التأكيدي الذي حصلت عليه ثم أضغط على تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل. ألية وطريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل أهم شروط التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم لا يعمل في أي جهة حكومية أو قطاع خاص. يجب أن يكون الشخص المسجل في البرنامج يقيم بصفة دائمة داخل المملكة. يجب أن يكون المسجل للبرنامج لا يقل عمره عن 20 عام ولا يذيد عن 40 عام. يجب أن لا يكون المسجل للحصول على الدعم يتلقى أي دعم من أي جهة سعودية. رابط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل أهم شروط التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عملرابط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل قيمة الدعم المقدم للباحثين عن عمل مبلغ الدعم مدة الصرف 2000 ريال 4 أشهر من بداية التسجيل 1500 ريال 4 أشهر بعد نهاية الفترة الأولى 1000 ريال 4 أشهر بعد نهاية الفترة الثانية 750 ريال 3 أشهر بعد نهاية الفترة الثالثة قيمة الدعم المقدم للباحثين عن عمل

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