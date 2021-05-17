الدول المسموح السفر لها للسعوديين 2021 بعد العيد.. والشروط المطلوبة

الدول المسموح السفر لها للسعوديين 2021 بعد العيد جاري البحث عنها من قبل المواطنين في مختلف أنحاء المملكة وعن شروط السفر للسعوديين بعد موجة حظر التجول ومنع السفر خلال فترة عيد الفطر المبارك وذلك لمجابهة فيروس كورونا والمحافظة على المسافرين والمواطنين في المملكة العربية السعودية من انتشار الوباء الذي بات يهدد حياة الجميع مما جعل كل دولة تلجأ إلى حماية شعوبها بالظروف التى تراها مناسبة وفق الإجراءا الاحترازية المحددة من وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية حول الدول المسموح السفر لها للسعوديين 2021 بداية اليوم، وعزمت المملكة على فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسفر إلى الوجهات المسموح بها، وذلك وسط استعدادات شاملة لحماية سكانها من فيروس كورونا الموجة الثالثة.

الدول المسموح السفر لها للسعوديين 2021

قررت المملكة العربية السعودية تحديد بعض الدول مسموح لها بالسفر إلى الخارج بداية من اليوم الأثنين 17 مايو 2021 الموافق 5 شوال 1442 لعددًا من الفئات على أن يكون الدول المسموح السفر لها للسعوديين 2021 تلتزم بكافة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا وذلك بداية من الساعة 1:00 صباحًا بعد تعليق السفر طول الفترة الماضية.

عدد الدول المسموح سفر السعوديين لها

حددت السلطات السعودية عدد الدول المسموح سفر السعوديين لها في ظل أزمة كورونا بعدد 21 دولة على مستوى العالم وهم:

الولايات المتحدة الأمريكية. الإمارات العربية المتحدة. جمهورية مصر العربية. دولة الكويت. المغرب. إسبانيا. العراق. أثيوبيا. المالديف. الصين. سويسرا. فرنسا. المملكة المتحدة. إيطاليا. تركيا. ألمانيا. البحرين. ماليزيا. لبنان. هولندا. قطر.

شروط سفر السعوديين

أتاحت السعودية السفر ولكن وفق شروط معينة محددة على النحو التالي: