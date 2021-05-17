هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10 | السعر والمواصفات

بعد نجاح سلسة Redmi Note من شركة شاومي في مصر والوطن العربي ، جاء هاتف Xiaome Redmi Note 10 إستكمالاً لذلك النجاح الذي حققته الشركة في هاتفها السابق Redmi Note 9 ، مع تغيير وإضافة بعد المواصفات للهاتف لجعله ينافس بل ويتغلب علي بعض الهواتف الموجودة علي الساحة الآن. مواصفات هاتف Redmi Note 10: ‌يتوفر الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي الخاصة MIUI 12.‌

يحتوي الهاتف علي مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

يزن الهاتف 178 جراماً.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط ، كما يمكن تركيب كارت ميموري أيضاً لزيادة سعة التخزين.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.‌

يأتي الهاتف بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP53.‌‌

شاشة الهاتف 6.43 إنش من نوع Super Amoled بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 83.5% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بلعب الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات ، تدعم الشاشة خاصية Always on Display.‌

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 678 والذي يأتي بدقة تصنيع 11 نانو متر ، النواتين الأقوي من نوع Kyro 460 Gold بتردد يصل إلى 2.2 جيجا هيرتز ، مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 613.‌

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.5 بدقة 13 ميجا بكسل ، مع دعم HDR وإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية رباعية: الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 بدقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة تأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، الرابعة والأخيرة خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل.‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير الـ Panorama ، كما يوجد فلاش LED ، يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع Lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في زمن 25 دقيقة أو بنسبة 100% في زمن 74 دقيقة فقط.‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات لسعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2.‌

سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة ، مع وجود مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات للألوان : الأبيض والأسود والأخضر. سعر الهاتف : 188 دولار لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ( حوالي 2950 جنية مصري ).

207 دولار لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ( حوالي 3250 جنية مصري ).

235 دولار لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ( حوالي 3700 جنية مصري). مواصفات هاتف Redmi Note 10:سعر الهاتف : الوسوم

بعد نجاح سلسة Redmi Note من شركة شاومي في مصر والوطن العربي ، جاء هاتف Xiaome Redmi Note 10 إستكمالاً لذلك النجاح الذي حققته الشركة في هاتفها السابق Redmi Note 9 ، مع تغيير وإضافة بعد المواصفات للهاتف لجعله ينافس بل ويتغلب علي بعض الهواتف الموجودة علي الساحة الآن. مواصفات هاتف Redmi Note 10: ‌يتوفر الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي الخاصة MIUI 12.‌

يحتوي الهاتف علي مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

يزن الهاتف 178 جراماً.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط ، كما يمكن تركيب كارت ميموري أيضاً لزيادة سعة التخزين.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.‌

يأتي الهاتف بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP53.‌‌

شاشة الهاتف 6.43 إنش من نوع Super Amoled بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 83.5% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بلعب الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات ، تدعم الشاشة خاصية Always on Display.‌

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 678 والذي يأتي بدقة تصنيع 11 نانو متر ، النواتين الأقوي من نوع Kyro 460 Gold بتردد يصل إلى 2.2 جيجا هيرتز ، مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 613.‌

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.5 بدقة 13 ميجا بكسل ، مع دعم HDR وإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية رباعية: الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 بدقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة تأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، الرابعة والأخيرة خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل.‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير الـ Panorama ، كما يوجد فلاش LED ، يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع Lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في زمن 25 دقيقة أو بنسبة 100% في زمن 74 دقيقة فقط.‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات لسعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2.‌

سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة ، مع وجود مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات للألوان : الأبيض والأسود والأخضر. سعر الهاتف : 188 دولار لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ( حوالي 2950 جنية مصري ).

207 دولار لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ( حوالي 3250 جنية مصري ).

235 دولار لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ( حوالي 3700 جنية مصري). مواصفات هاتف Redmi Note 10:سعر الهاتف :

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