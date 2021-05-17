من هو رئيس المخابرات السعودية ومتى تم تعيينه

من هو رئيس المخابرات السعودية حاليًا سؤال يدور في أذهان الكثير من المواطنين والمقيمين وحتى الكثيرون خارج المملكة العربية السعودية لاسيما أن منصب رئيس المخابرات السعودية من أكبر المناصب في المملكة، حيث أن هيئة الاستخبارات العامة السعودية تعمل على توفير الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المملكة، وحماية المواطن السعودي داخل وخارج بلاده، لذا اختار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المخابرات السعودية من الشخصيات المخضرمة في البلاط السياسي والدبلوماسي لضمان حماية البلاد وتحقيق الكفاءة في أكبر جهة سيادية هامة في المملكة العربية السعودية، ونستعرض كافة التفاصيل عن رئيس الاستخبارات السعودية منذ توليه منصبه إلى اليوم.

من هو رئيس المخابرات السعودية

شغل الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان منصب رئيس المخابرات السعودية وهو من مواليد 1374هـ في مدينة حائل، التحق بكلية الملك فهد الأمنية في 16 شعبان 1402 هجرياً، وتمكن من الحصول على مؤهل في العدالة الجنائية من جامعة ساغينو فالي ستيت في ولاية مشيغان الأمريكية، ومن بعدها تدرج في المناصب السعودية الأمنية حتى وصل إلى منصب رئيس الاستخبارات السعودية.

متى تم تعيين الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان رئيسًا للمخابرات

قررر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تعيين الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان، في 29 يناير 2015، بمنصب وزير المخابرات السعودية وذلك خلفاً للأمير خالد بن بندر آل سعود.

الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان

نرصد أبرز التفاصيل عن الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيس المخابرات السعودية في النقاط التالية: