مسيرات بالمخيمات الفلسطينية في لبنان نصرة للأقصى (شاهد)

دوت الخليج :- خرج الفلسطينيون في عدد من مخيمات اللاجئين في لبنان في مسيرات تضامنية مع أهالي القدس المحتلة وما يجري هناك من اقتحامات للأقصى، ومحاولات تهجير سكان المدينة لصالح المستوطنين الإسرائيليين.
وخرجت مسيرات في كل من مخيم برج البراجنة، ومخيم عين الحلوة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في وقت يحتشد فيه الفلسطينيون للاعتكاف بالأيام العشر الأخيرة من رمضان، وللدفاع عنه في وجه تهديدات المستوطنين.
وأفاد ناشطون بأن مواجهات اندلعت بين المرابطين في الأقصى وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة فلسطينيين، فيما أغلق الاحتلال أبواب البلدة القديمة للقدس.
عربي 21
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