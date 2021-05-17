التسجيل في الجامعات السعودية 1443.. المواعيد والشروط

تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بالتعليم الجامعي، باعتبارها من أهم المراحل التعليم التي تحدد مستقبل الطالب المهني، وتضم المملكة عدد كبير من الجامعات سواء جامعات حكومية أو جامعات خاصة والتي تقدمن أفضل الخدمات والبرامج التعليمية وحسب لما توصلت إليه المناهج الدراسية في العالم وطرق التعليم لتأهيل الطلاب بسوق العمل والذي ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد السعودي، وتشرف وزارة التعليم السعودية علي عدد كبير من الجامعات الأهلية والخاصة وكذلك الكليات العسكرية والمعاهد المتخصصة في المجالات المتعددة، وتتيح الجامعات السعودية التسجيل فيها حسب بعض الشروط لطلاب المرحلة الثانوية وحددت بعض الأوراق المطلوبة للتسجيل.

وفي السطور التالية نتعرف علي مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية لعام 1443 هجريا وشروط التسجيل في الجامعات بالإضافة الأوراق المطلوبة للتسجيل وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 1443

تعلن الجامعات في المملكة العربية السعودية، في كل عام دراسي، فتح باب التسجيل والالتحاق بها وذلك بعد الانتهاء من اختبارات طلاب الثانوية العامة والاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات مثل الاختبار التحصيلي واختبارات القدرات، وذلك لأن القبول في الجامعات السعودية لا يتوقف فقط بدرجة الطالب في الثانوية العامة ولكن يعتمد علي عدد مكن العوامل التي تقيس المهارات العقلية للطالب التي تساعده علي اختيار التخصص الجامعي المناسب والدراسة الجامعية بوجه عام.

وتختلف مواعيد التجسيل من جامعة إلي جامعة أخري، ولم تعلن أي جامعة في السعودية حتي الآن عن مواعيد التقديم للعام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مواعيد التسجيل وفتح باب الالتحاق في الفترة المقبلة.

شروط التسجيل في الجامعات السعودية 1443

تضع كل جامعة من الجامعات في المملكة العربية السعودية، عدد من الشروط التي يجب توافرها عن التسجيل والالتحاق بالجامعات في أي برنامج من برامجها الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، التي تشترط في الطلاب الراغبين في الالتحاق بها استيفاء هذه الشروط وفي حالة عدم استيفاء الشروط لا يتم قبول الطالب في الجامعة، وعادة ما يتم الإعلان عن شروط التسجيل في الجامعة عند تحديد مواعيد التقدم للجامعة.

وهناك بعض الشروط العامة التي تتوافق في جميع الجامعات السعودية والتي جاءت علي النحو التالي:

يشترط أن يكون الطالب الراغب في الالتحاق بالجامعة أن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة. يشترط في الطالب أن يكون قد أدي الاختبار التحصيلي واختبار القدرات. ألا يكون قدم مر علي حصول الطلاب علي الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات. يشترط أن يكون الطالب قد حصل علي النسبة المطلوبة في التخصص المرغوب الالتحاق به في الجامعة. يتم معاملة الطلاب غير السعوديين لأم سعودية نفس المعاملة التي يتعامل بها الطلاب السعوديين. في حالة الطالب الأجنبي لابد أن يكون من ضمن قائمة الـ 5% المخصصة في الجامعات من إجمالي عدد الطلاب بها. يشترط اعتماد الشهادة الثانوية من وزراة التعليم وتصديقها في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجامعات السعودية

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية، التقديم والتسجيل فيها بشكل إلكتروني بشرط استيفاء الشروط المعلنة المطلوبة الخاصة بالتقديم، حيث يتم المفاضلة والفرز بين الطلاب المتقدمين لاختيار الأنسب بهم والالتحاق بالتخصصات المختلفة في الكليات الخاصة بالجامعة، وبعد الانتهاء من عملية الفرز والمفاضلة بين الطلبات المقدمة من الطلاب تعلن الجامعاغت نتيجة المقبولين وفي حالة الإعلان عن قبول الطالب عليه استكمال عملية التقديم من خلال تقديم الأوراق المطلوبة التي تثبت ما قدمه بشكل إلكتروني، وعادة ما تتطلب الجامعات بعض الأوراق والوثائق الثبوتية للالتحاق بها والتي يمكن أن تختلف حسب البرنامج الأكاديمي للمتقدم وعادة ما يتطلب تقديم الأوراق والوثائق التالية: