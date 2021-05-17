ألمانيا وإيطاليا تلغيان الديون الثنائية على السودان

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للخارجية السودانية، ستخصص المملكة المتحدة كل حصتها فى موارد صندوق النقد لتصفية ديون السودان. وأكدت الخارجية السودانية أن "ألمانيا وإيطاليا تعفى ديونها الثنائية للسودان بما يقارب مليار ونصف إضافة لعشرات الملايين للبنك الدولى"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

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