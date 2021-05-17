الأردن وبريطانيا يبحثان جهود وقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة لوقف التصعيد الخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة.





واتفق الجانبان -خلال اتصال هاتفى حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأردنية- على أهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد وإيجاد أفق سياسى حقيقى لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذى شدد الصفدى على أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الصفدى -حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية- ضرورة احترام إسرائيل الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس ومقدساتها واحترام حق أهالى حى الشيخ جراح فى بيوتهم، موضحا أن إسرائيل لا تملك الحق لترحيلهم وفق القانون الدولى، محذرا من خطورة استمرار إسرائيل فى ممارساتها اللاقانونية وغياب الآفاق السياسية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى المنطقة برمتها. وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور حول الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد.

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