موريتانيا تطالب بآلية دولية لحماية فلسطين

وطالبت موريتانيا الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، بالعمل سويا لإقرار آلية دولية فعالة لحماية مقدسات الشعب الفلسطينى، وأرواحه، وممتلكاته، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وقال مراقبون إن هذه الآلية ضرورية ومهمة فى ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من تهجير وقتل، مؤكدين ضرورة تكاتف الدول العربية والغربية المساندة لفلسطين مع هذه الآلية.
وقال وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال كلمة فى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية إن موريتانيا أدانت من قبل، بأقوى عبارات الإدانة، تنصل إسرائيل من مسؤولياتها كسلطة احتلال، طبقا لمقتضى النظم والقوانين الدولية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية عن وزير الخارجية الموريتانى، جدد الوزير شجب بلاده وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفى القدس الشريف بصورة خاصة، وفى رحاب المسجد الأقصى بصورة خاصة.
ونقل ولد الشيخ أحمد حرص موريتانيا على أن تؤكد مجددا موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ومطالبتها، فى كل المحافل الإقليمية والدولية، بحل عادل ودائم ينهى معاناة الشعب الفلسطينى بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 طبقا لمقتضيات القانون الدولى والقرارات الأممية ذات الصلة.
وصف الدكتور أباب ولد بنيوك، عضو مجلس النواب الموريتانى، مطالب دولته بإقرار آلية دولية فعالة لحماية شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته، بالفكرة الجيدة، والخطوة المهمة والضرورية فى الوقت الحالى.
وفى حديثه لـ "سبوتنيك"، أوضح أنه من الأشياء التى يمكن القيام بها لمساعدة فلسطين إعلاميًا وسياسيا هو العمل على خلق تحالف من الدول المتعاطفة مع قضية الشعب الفلسطينى يهدف إلى دفع الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، ضد ما يتعرض له من قتل وتشريد وتدمير على يد الإسرائيليين.
وأكد أن الحكومة الموريتانية تدرك صعوبة هذا القرار، بفعل المعارضة الغربية، خاصة أمريكا، لكن ذلك لم يمنعها من الضغط على هذه القوى الداعمة للاحتلال وثنيها عن ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطينى.
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