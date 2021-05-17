اجتماع مغلق لمجلس الأمن لبحث النزاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الأمن الدولى ظهر الثلاثاء اجتماعا مغلقا جديدا لبحث النزاع الدائر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنت البعثة الدبلوماسية النروجية فى حسابها على "تويتر".





وجاء فى تغريدة البعثة النروجية أن "مدنيين أبرياء يقتلون ويصابون بجروح. نكرر: أوقفوا الأعمال العدائية الآن".

ومنذ أسبوع تبذل النروج مع تونس والصين جهودا حثيثة فى مجلس الأمن لإصدار بيان مشترك، لكن أى نص لم يتم تبنيه إلى الآن بسبب اعتراض الولايات المتحدة.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت الأحد حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة الوقف الفورى للعمليات العسكرية فى إسرائيل وغزة.

وقال جوتيريش، فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى إن الأعمال القتالية المستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية "مروعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "مصدوم" بعدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.