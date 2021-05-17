الجيش اليمنى يلحق خسائر مادية وبشرية بالحوثيين غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الاثنين، أنها شنّت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثى، المدعومة من إيران، من عدة مواقع فى جبهة الكسّارة غرب محافظة مأرب.





وأكد المركز الإعلامى للجيش اليمنى فى بيان، أن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثى بين قتيل وجريح، فيما دمّرت نيران الجيش 3 أطقم بعتادها ولقى جميع من كانوا على متنها مصرعهم. وأضاف أن الجيش استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها ميليشيا الحوثى قبل أن تلوذ بالفرار، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات حوثية فى جبهة الكسارة ومحيطها، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الميليشيات.

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