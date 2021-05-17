ملك الأردن: الاستفزازات الإسرائيلية دفعت بالمنطقة نحو مزيد من التوتر

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شدد الملك عبدالله، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أنه لا بديل عن الحل السياسى الذى يفضى إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الملك عبدالله إلى تحذيراته المتواصلة من مغبة الانتهاكات التى تمارسها إسرائيل فى القدس، وخاصة ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، ومحاولات التهجير غير القانونى لأهالى حى الشيخ جراح من بيوتهم.
كما أكد أنه لطالما حذر من المساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس، مشددا على مواصلة الأردن بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وشدد الملك عبدالله على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنب تكرارها، وكذلك وقف العدوان على غزة، والعمل على دفع عملية السلام.
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