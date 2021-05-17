الاحتلال يفتح معبر كرم أبو سالم يوم غد الثلاثاء لساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينى أن الجانب الإسرائيلى ابلغها بفتح معبر كرم أبو سالم التجارى يوم غد الثلاثاء لساعات محدودة.





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