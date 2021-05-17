ارتفاع ضحايا غزة لـ212 قتيلا فلسطينيا.. ونتنياهو: القصف مستمر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن هناك قرارا بمواصلة ضرب الأهداف فى قطاع غزة.

وبحسب القناة رجح مسؤول إسرائيلى، أنه لن يتم وقف إطلاق النار فى غزة قبل يوم الخميس.