جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن هناك قرارا بمواصلة ضرب الأهداف فى قطاع غزة.
وبحسب القناة رجح مسؤول إسرائيلى، أنه لن يتم وقف إطلاق النار فى غزة قبل يوم الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا غزة لـ212 قتيلا فلسطينيا.. ونتنياهو: القصف مستمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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