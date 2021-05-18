اعفاء بنك الراجحي لجميع العملاء المقترضين بالسعودية بالشروط 1442/2021

اعفاء بنك الراجحي 2021؛ حيث يطلب الكثير من المقترضين من البنك ذلك الخدمة خصوصاً في تلك الظروف السيئة التي تمر بها البلاد منذ أن ظهر فيروس كورونا المعروف عالمياً، والذي انتشر في جميع دول العالم مما أدي الي هبوط الاقتصاد عالمياً وتأثر به الأفراد من جميع بلدان العالم، ولهذا يُقدم مصرف الراجحي خدمة إعفاء بنك الراجحي لفئات عديدة في المملكة وبشروط وضوابط محددة لابد من تواجدها لدي من يتقدم الي البنك لطلب خدمة الإعفاء، وفي ذلك المقال قد نذكركم بالشروط التي وضعها بنك الراجحي وسنوفيكم بالفئات المستثناة التي يمكنها الحصول عليه.

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية التي لا غني عنها في أي بلد، حيث يحتاج المواطنين والمقيمين الي ذلك الخدمات في حياتهم العملية، حيث يٌقدم الكثير من القروض والتمويلات الشخصية لجميع الأفراد، ودائماً ما يحرص علي توفير الخدمات بأبسط الشروط التي يمكن توافرها لدي عدد كبير من الأشخاص للاستفادة من خدمات المصرف بشكل كبير، وأهم ما يميز تلك الخدمات أنها تٌقدم الي العملاء بالتوافق مع أحكام الدين الإسلامي الحنيف والتعاليم الإسلامية.

اعفاء بنك الراجحي 2021

بقدم مصرف الراجحي إعفاء بنك الراجحي بعدة ضوابط يلزم تواجدها للموافقة علي الطلب، وهما كالأتي:

في حالة وفاة العميل المقترض من البنك يتم الموافقة علي الإعفاء. في حالة تعرض العميل الحاصل علي القرض الي عجز كلي بإصابته ومنعه من السداد يمكن أن يحصل علي الإعفاء.

ويقدم بنك الراجحي الإعفاء من دفع أقساط التمويل في حالة تواجد الشروط التي طرحها، ولكن ذلك باستثناء عدة فئات، وهما: