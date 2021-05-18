مباراة فولهام ومانشستر يونايتد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة اليوم

مباراة فولهام ومانشستر يونايتد التي سيتم بثها اليوم من ملعب أولد ترا فورد في أطار الدوري الانجليزي والتي سوف تكون أحداثها قوية ما بين الفريقين العريقين FULHAM VS MAN UNITED وتلك المباراة التي تجمع بينهما في أطار الجولة رقم 37 من البطولة الخاصة بالدوري الانجليزي في مباراة اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر مايو الحالي والتي تعتبر من ضمن أهم مباريات الأسبوع حيث يأتي الترتيب الخاص بفريق مانشستر يونايتد في الجدول الخاص بالدوري الانجليزي يحتل به المركز الثاني ورصيد خاص به من النقاط عددها 70 نقطة وسوف نتعرف علي ما هي القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر يونايتد المفتوحة لكي ما يتم الاستمتاع بمباراة اليوم حيث من المعروف عن فريق مانشستر يونايتد يسعى بكامل جهده بأن يفوز في هذه المباراة علي فريق فولهام لكي ما يتم الضمان الكامل للفريق بالاحتفاظ بترتيبه في المركز الثاني كما سوف نتعرف أيضاً علي موعد مباراة مان يونايتد ضد فولهام بتوقيت بث المباراة اليوم الذي سيتم فيه إذاعة المباراة وفقاً للتوقيتات المختلفة حسب كل دولة .

مباراة فولهام ومانشستر يونايتد والموعد الخاص بالمباراة التي ستبث اليوم

يتم بث أحداث المباراة اليوم الثلاثاء من ملعب أولد ترا فورد بأداء صوتي من المعلق الشهير حسن العيد روس وذلك في التوقيت المعلن بالتوقيت الدولي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم والذي يتوافق مع توقيت المملكة العربية السعودية أما بتوقيت جمهورية مصر العربية سيكون في تمام الساعة السابعة مساءً حيث هناك فارق توقيت ساعة واحدة ووفقاً للتوقيت الدولي حسب توقيت جر ينتش سيكون في تمام الساعة الخامسة مساءً ، ومن المعلومات المتداولة عن فريق مانشستر يونايتد أنه كان من ضمن المشاركات الخاصة به في دوري أبطال أوروبا في الموسم المحدد في الموسم القادم وسيكون المشاركة به علي المستوي المحلي وفي المقابل يأتي الفريق العريق فولهام في ترتيب المركز رقم 18 برصيد النقاط الخاص بالفريق عدده 27 نقطة ويلعب فريق فولهام جولتين متبقيين في أطار الدوري الانجليزي ، أما عن ما هي القنوات المجانية الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر يونايتد سنتعرف عليها بالتفصيل في السطور القادمة .

موعد مباراة مان يونايتد ضد فولهام والقنوات الناقلة لمباراة اليوم المفتوحة

مجموعة قنوات بي أن سبورت الرياضية سوف يبث عليها المباراة ونتعرف عليها بالتفصل كما يلي :-

من ضمن القنوات المفتوحة التي سيبث عليها المباراة اليوم في التوقيتات المعلنة حسب توقيت السعودية وتوقيت مصر والتوقيت الدولي ستكون قنوات BEIN SPORT 1 HD PREMIUM . مباراة مانشستر يونايتد سوف يتم بثها أيضاً علي قنوات BEIN SPORT HD 1 ENGLISH ويتم بث المباراة عليها باللغة الانجليزية ولكن هناك أمكانية ممن تغيير اللغة من خلال جهاز الاستقبال بالخاصية المتعارف عليها . يتم أيضاً بث المباراة اليوم من خلال قنوات بي أن سبورت كونكت المعروفة باسم BEIN SPORT CONECT . بث هذه المباراة من ضمن ترتيب الدوري الانجليزي في جولته رقم 37 من الدوري .

قناة BEIN SPORT PREMIUM ترددها 11054 علي النايل سات . استقطاب القناة علي القمر الصناعي نايل سات هو أفقي . معدل الترميز للقناة الناقلة للمباراة اليوم علي النايل سات هو 27500 . معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة الناقلة للمباراة هو 3/4 .

يتم بث المباراة علي القنوات المفتوحة علي القمر الصناعي EUTELSAT عبر قناة أرينا سبورت .

الترددات المختلفة لقنوات أرينا سبورت تردد رقم 11678 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 3000 .

التردد الأخر لقناة أرينا تردد رقم 11595 والاستقطاب الخاص بالقناة أفقي ومعدل الترميز 3000 .

FULHAM VS MAN UNITED تبث علي تردد أخر رقم 11512 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 3000 .

تبث علي تردد أخر رقم 11512 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 3000 . هذه هي الترددات المعلنة علي القمر الصناعي التي يمكن من خلالها مشاهدة المباراة في أطار ترتيب الدوري الانجليزي .

ترددات قنوات بي أن سبورت المختلفة لكي ما يتاح تنزيلها ومشاهدة المباراةالقنوات المفتوحة التي تنقل المباراة اليوم علي القمر الصناعي EUTELSAT

مباراة فولهام ومانشستر يونايتد التي يتم بثها اليوم في القنوات التي تم الإشارة أليها في أطار الدوري الانجليزي بين الفريقين العريقين أصحاب التاريخ الكروي القوي ولكن مانشستر يونايتد يطل علينا في هذه المباراة وهو صاحب النقاط الأعلى في رصيده .