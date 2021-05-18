رابط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية // التسجيل في دورة الضباط رقم 65 لحملة الثانوية 1442// رابط أبشر توظيف

متابعي موقعكم المتميز ثقفني داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم من خلال رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية الذي يتم البحث عنه من قبل ألاف الخريجين من الشهادة الثانوية العامة للعام 1442 الراغبين في الالتحاق بدورة الضباط رقم 65، والتي تم الإعلان عنها من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على تويتر، وأعلنت شروط التسجيل للطلبة وموعد التقديم والضوابط الحاكمة لعملية التسجيل في الدورة، ونحن من خلال هذتا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل التي تبحثون عنها، من رابط التسجيل وشرج خطوات التسجيل وكل المعلومات عن التسجيل في دورة الضباط فتابعونا.

الدخول على رابط jops.sa . الضغط على تبويب تسجيل طالب جديد. ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة شديدة والتأكد من صحة كل معلومة يتم تسجيلها. الضغط على تسجيل طالب بعد مراجعة البيانات والتـأكد من صحتها. سوف تصلك رسالة نصية بتأكيد تسجيل طلبك وبذالك تكون أتممت عملية التسجيل بنجاح.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية العامة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك.

يجب ؟أن يكون حاصل على الثانوية العامة لهذا العام 1442 بتقدير تراكمي لا يقل عن 80%.

يجب أن لا يقل الطول عن 170 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن طبقاً للائحة الطبية المعمول بها.

يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية الجيدة وأن لا يكون يعاني من أي أمراض معدية ومزمنة.

يجب أن تكون الشهادة الدراسية معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن لا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول.

في حالة أن كان المتقدم متزوج يجب أن لا تكون الزوجة أجنبية.

لا يكون الطالب المتقدم طرد من أي كلية عسكرية أو معهد عسكري لأي سبب.

أن يودي الاختبار التحصيلي للمسار العلمي، العلوم الطبيعية في الوقت المحدد له.

أن يكون قد أجتاز أختبار القدرات العامة بتقدير لا يقل عن 70%.

يبدأ التسجيل الثلاثاء 2021/05/18 الموافق 6 شوال 1442. ينتهي التسجيل الأحد 2021/05/23 الموافق 11 شوال 1442.

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تقدم كلية الملك فهد العديد من المميزات والبدلات للمنتسبين إليها بخلاف الراتب الأساسي ومن أهم البدلات ما يلي.