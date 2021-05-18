اعفاء بنك التسليف والإدخار الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليه 1442

اعفاء بنك التسليف والإدخار؛ حيث يعتبر بنك التسليف والإدخار من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ويلعب دوراُ هاماً جداً في تقديم العديد من الخدمات المصرفية الهامة، وأيضاً تقديم الدعم المالي وجميع التمويلات والقروض لجميع الفئات سواء من المواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية، وهذا بهدف توفير لهم حياة كريمة.

البنك السعودي للتسليف والادخار

يقدم بنك التسليف والإدخار خدمات تمويلية وقروض موثوق بها، حيث يضمن العميل المتقدم من أجل الحصول علي تمويل التعامل مع أفضل البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يطلق عليه حالياً بنك التنمية الإجتماعية، كما يقدم أيضاً بعض برامج الخدمات الأخري الغير مصرفية لدعم المشاريع الصغيرة والعمل علي تطويرها من أهمها خدمة إعفاء المقترضين من دفع أقساط التمويل المتبقية عليه في حالة تعرض العميل الي عجز لا قدر الله يمنعه من سداد أقساط، وهذا ما نتناوله خلال موضوعنا هذا، حيث نُقدم لكم بعض التفاصيل الخاصة بخدمة إعفاء بنك التسليف والإدخار، كما نستدرج معكم الشروط المطلوبة.

يلزم أن يكون المتقدم لطلب خدمة الإعفاء مواطن حامل للجنسية السعودية. أن ينحصر عمر العميل ما بين عمر الخمسة وعشرون عاماً كحد أدني حتي عمر الخمسة وخمسون عاماً كحد أقصي. يجب أن لا يزيد راتب العميل المتقدم بطلب الإعفاء عن 2000 ريال سعودي. يلزم ألا يكون العميل المتقدم مقترض من أي بنك أخر، وفي حالة ذلك يجب سداد أقساط القرض الذي حصل عليه من البنوك الأخري أولاً. يجب أن يكون المقترض ليس لديه أي ممتلكات أو عقارات. إذا كان القرض الذي حصل عليه العميل من أجل ترميم المنزل، فلابد أن يكون قد مر 5 أعوام علي بناء ذلك المنزل. لابد من تحضير جميع المستندات وكافة الأوراق المطلوبة والالتزام بالشروط المطلوبة حتي يتم الموافقة علي الطلب.

شروط الحصول على إعفاء من بنك التسليف

يمكن لأي شخص تتوفر به كامل الشروط المطلوبة ويرغب في التقدم الي البنك للحصول على إعفاء بنك التسليف والادخار بالاتصال للاستفسار والحصول علي معلومات حول الإعفاء عبر رقم بنك التسليف والإدخار الموحد (920008002)