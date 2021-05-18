التقويم الدراسي لعام 1443 وموعد بدء الدراسة في المملكة للعام الجديد

التقويم الدراسي لعام 1443، مواعيد الدوام المدرسي في المملكة فبعد الانتهاء من أزمة العام السابق الدراسي التي تعتبر به جميع الدراسة كانت غير انتظامية وكانت دراسة عن بعد وعلي الأنترنت والمنصات التعليمية مثل منصة مدرستي ولذلك كي تحرص المملكة علي حياة الطلاب والمعلمين من جائحة كرونا فبعد ظهور النتائج النهائية والانتهاء والدخول في فترة عطلة نهاية العام سرعان ما يستعد الطلبة وأولياء الأمور للعام الدراسي الجديد ومعرفة التقويم الدراسي الجديد 1443 والذي أعلنته وزارة التعليم بالمملكة ومعرفة مواعيد الإجازات الرسمية مواعيد جلسات الاختبار المقررة ومواعيد الدوام المدرسي 1443.

الاستعلام عن الدوام الدراسي والتقويم الدراسي 1443

موعد التقويم الدراسي لعام 1443 هـ كما أعلنته وزارة التعليم السعودي علي موقعها الرسمي أن موعد انطلاق الدراسة لعام 1443 ستكون بداية من يوم 29 من شهر آب “أغسطس” 2021 الموافق 21/1/1443 هجرياً وتم تحديد عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول والذي سيكون 16 أسبوعاً ومثلهم في الفصل الدراسي الثاني حتي تصبح عدد أيام الدراسة 179 يوماً.

بعد الإعلان عن موعد الدوام الدراسي في العام الجديد لعام 1443 وهو يوم 29/8/2021 ستكون أول عطلة في اليوم الوطني الموافق 23/9/2021.

عطلة عيد الأضحى المبارك الموافق 10/10/2021 وسنبدأ أختبارات الفصل الدراسي الأول الموافق 19/12/2021 الموافق بالتاريخ الهجري 15/5/1443 هجرياً

علي أن تبدأ أجازة منتصف العام بداية من يوم 30/12/2021 الموافق بالتقويم الهجري 26/5/1443.

وستكون العودة للفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 16/1/2022 الموافق بالتقويم الهجري 13/6/1443 علي أن تبدأ أجازة عيد الفطر في21/4/2021 الموافق بالتقويم الهجري 20/9/1443 والعودة للدراسة بعد أجازة عيد الفطر الموافق يوم 8/5/2022 الموافق هجريا 7/10/1443.

وستكون بداية اختبارات نهاية العام الدراسي 1443 ستكون بداية من 22/5/2022 الموافق هجرياً 21/10/1443 .

وموعد أجازة نهاية العام الدراسي ستكون بداية من 2/6/2022 الموافق هجرياً 3/11/1443 هجرياً.

العطلات الرسمية أجازات الدراسة الرسميةشكل دراسة في المملكة للعام الدراسي 1443

من خلال بعض المواقع التعليمية التي لم تؤكد بعد شكل الدراسة كيف ستكون بعد ولكن بنسبة كبيرة ستكون انتظامية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا وسيتم التعامل بعد اللقاح ومن خلال تحميل تطبيق صحتي عبر توكلنا للطلبة والمعلمين وأخذ اللقاح ويتم التعامل بشكل طبيعي ورسمي وبذلك يكون قد تناولنا التقويم الدراسي لعام 1443.