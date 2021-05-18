الاردن : وقفة احتجاجية قرب سفارة الاحتلال تطالب بطرد السفير الصهيوني .. صور

دوت الخليج :- نفذ عدد من الاردنيين اليوم الاثنين وقفة احتجاجية قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان تطالب بطرد السفير الاسرائيلي و إلغاء معاهدة السلام المعروفة باسم وادي عربة.

و طالب المحتجون الاحتلال بوقف الانتهاكات في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وقتل الابرياء في قطاع غزة .

وندد المشاركون بالصمت العربي والدولي الرسمي على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين تضامنا مع الفلسطينيين.