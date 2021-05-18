شومر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الاثنين، إنه يريد "رؤية توصل سريع لوقف إطلاق النار" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضاف شومر، وهو مدافع قوي عن إسرائيل، أنه يتفق مع بيان أصدره عضوا مجلس الشيوخ تود يونغ الجمهوري من إنديانا، وكريس مورفي الديمقراطي من كونيتيكت، الأحد، ويدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

لكن شومر، الذي كان يتحدث للصحفيين في مبنى الكونغرس، لم يجب على سؤال حول ما إذا كان يدعم صفقة الأسلحة الأميركية، البالغة قيمتها 735 مليون دولار، مع إسرائيل.

وكان 28 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي قد دعوا في بيان منفصل، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار، لوقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وجاء البيان بعد أكثر الأيام دموية منذ بداية النزاع، فقد أدت الغارات الإسرائيلية يوم الأحد إلى مقتل ما لا يقل عن 52 فلسطينيا، بحسب إحصاءات السلطات الصحية في قطاع غزة.

وأشار البيان المشترك الصادر عن 26 عضوا ديمقراطيا، إضافة إلى اثنين من المستقلين، إلى "القلق المتزايد في مجلس الشيوخ بشأن تصاعد العنف في الشرق الأوسط".

وقاد جون أوسوف السناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا، جهود مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ التي أصدرت البيان.

وقال مسؤولون إسرائيليون الأحد، إن وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي.

وخلال مؤتمرها الصحفي، الاثنين، لم تعلق السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، على الدعوة إلى وقف إطلاق النار عند سؤالها عن الأمر.

وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن "تتبع دبلوماسية هادئة ومكثفة" لوقف العنف في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الجهود "أكثر تأثيرا من الدعوات العلنية لوقف إطلاق النار".

وأضافت ساكي أن "تركيزنا وهدفنا وكل خطوة نتخذها وكل بيان نصدره، يكون الهدف منه خفض العنف ووضع حد للمعركة على الأرض".