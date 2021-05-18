مسؤول إسرائيلي كبير: لا مؤشرات على التهدئة مع غزة

شكك مسؤول إسرائيلي كبير في إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، بعد أكثر من أسبوع من الغارات الإسرائيلية العنيفة وموجات الصواريخ من القطاع.

وحتى الآن، فشلت الجهود الدولية لوقف التصعيد وتهدئة المواجهات، التي خلفت عشرات القتلى معظمهم في قطاع غزة.

وردا على سؤال عما إذا كان يجري العمل على التهدئة، قال المسؤول الإسرائيلي الكبير لـ"رويترز": "لا يوجد شيء من هذا القبيل الآن. لا توجد مفاوضات. لا يوجد اقتراح. لا شيء على الطاولة".

وقال المسؤول إن مصر كانت على الأرجح الوسيط الأكثر فاعلية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وأضاف: "يبدو أنهم أكثر تواصلا".

وتوسطت مصر للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس إلى جانب قوى إقليمية ودولية أخرى، فيما ستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لمناقشة الوضع.

لكن المسؤول الإسرائيلي أشار إلى "احتمال استمرار الصراع لمدة أطول".

وقال: "ليست لدينا أي فكرة عن الوقت الذي نحتاجه لأن إطلاق الصواريخ (من غزة) لا يتوقف. لا يمكننا التوقف عندما تستمر الهجمات على هذا المنوال. إسرائيل مستعدة لمواصلة القتال. بنك الأهداف لا ينتهي ويمكن أن يستمر هذا لأشهر".