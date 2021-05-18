الصحة العالمية: الوضع فى إقليم تيجراى مروع

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، اتهمت ميليشيات إثيوبية المدير العام للمنظمة، الإثيوبى الأصل، بدعم ومحاولة تأمين أسلحة ودعم دبلوماسى للحزب السياسى المهيمن فى تيجراى والذى يقاتل القوات الفيدرالية، وقد نفى تيدروس انحيازه لأى طرف فى الصراع.
وكان تقرير للأمم المتحدة قال إن 5 عيادات طبية بمنطقة تيجراى سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، كاشفا عن حالات اغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم.
وقالت راهبة تعمل فى الإقليم إن الوضع سىء إلى درجة أن الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب، مشيرة إلى أنه "أينما توجد قوات إريترية أو إثيوبية هناك مأساة".
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