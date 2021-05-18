جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أوضح البيت الأبيض، أن بايدن شجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتورطين بالعنف فى داخل إسرائيل.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أدان بايدن ما وصفه بهجمات حماس الصاروخية العشوائية على البلدات الإسرائيلية، وشجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتطرفين على العنف بين السكان، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء.
وعبر بايدن عن قلقه على سلامة الصحفيين، وأكد على الحاجة لضمان حمايتهم. داعيا فى الوقت ذاته إلى التهدئة.
وناقش الرئيس الأمريكى الانخراط الأمريكى مع مصر وشركاء آخرين للتهدئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.