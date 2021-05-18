بايدن: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أوضح البيت الأبيض، أن بايدن شجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتورطين بالعنف فى داخل إسرائيل.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أدان بايدن ما وصفه بهجمات حماس الصاروخية العشوائية على البلدات الإسرائيلية، وشجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتطرفين على العنف بين السكان، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء.

وعبر بايدن عن قلقه على سلامة الصحفيين، وأكد على الحاجة لضمان حمايتهم. داعيا فى الوقت ذاته إلى التهدئة.

وناقش الرئيس الأمريكى الانخراط الأمريكى مع مصر وشركاء آخرين للتهدئة.