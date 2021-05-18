موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون القادمة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، تنطلق مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء الموافق 18 مايو، وتقام المباراة بين السيتيزنز وبرايتون على استاد فالمر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، يدخل المان سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استطاع حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، وتوج بالبطولة الغالية بأقدام لاعبين على أعلى مستوى من المهارة واللياقة والقوة والتركيز، فاز المان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بأقدام لاعبنا الكبير “رياض محرز” اللاعب الجزائري العربي الكبير، حيث قدم رياض محرز مع ناديه موسم ولا أروع، استطاع أن يثبت للجميع أنه لاعب من طراز فريد لاعب موهوب وفخر للجزائر وللعرب جميعاً.

ويدخل الداهية جوارديولا المدير الفني للمان سيتي، المباراة للمتعة والفوز معاً فهو لا يقبل الهزيمة حتى لو لم تكن المباراة مهمة بالنسبة له، فمن المؤكد أنه سوف يلعب هذه المباراة بالبدلاء لإراحة اللاعبين الأساسيين لموقعة تشيلسي الصعبة في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سوف يقام في نهاية الشهر الحالي وتحديداً يوم السبت الموافق 29 مايو، ويستضيف اللقاء استاد “أتاتورك الأوليمبي” بمدينة اسطنبول بتركيا، يحتل المان سيتي المركز الأول برصيد 83 نقطة جمعها من 36 مباراة، ويسعى بكل قوة للوصول إلى النقطة 86.

بينما يدخل برايتون المباراة، وهو يحتل المركز السابع عشر، ويرغب في الفوز والحصول على الثلاث نقاط، رغم علمه بقوة المنافس وشراسته، لكن الدوري الإنجليزي لا يعترف بمثل هذه المقارنات التي تحدث في باقي دوريات العالم، فقد تجد فريق في مؤخرة الدوري يهزم من هو على قمة الدوري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون القادمة

تنطلق المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 19 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الثامنة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

21:00:- التاسعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين والأردن وفلسطين.

22:00:- العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

18:00:- السادسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 36 26 5 5 2 29:76 47 83 2 مانشستر يونايتد 36 20 10 6 2 42:70 28 70 3 ليستر سيتي 36 20 6 10 2 44:65 21 66 4 تشيلسي 36 18 10 8 2 33:55 22 64 5 ليفربول 36 18 9 9 2 42:63 21 63 6 توتنهام هوتسبير 36 17 8 11 2 41:63 22 59 7 وست هام يونايتد 36 17 8 11 2 46:56 10 59 8 إيفرتون 36 16 8 12 2 43:46 3 56 9 آرسنال 36 16 7 13 2 38:50 12 55 10 ليدز يونايتد 36 16 5 15 2 53:57 4 53 11 أستون فيلا 36 14 7 15 2 44:51 7 49 12 وولفرهامبتون 36 12 9 15 2 49:35 -14 45 13 كريستال بالاس 36 12 8 16 2 61:40 -21 44 14 ساوثهامتون 36 12 7 17 2 63:47 -16 43 15 بيرنلي 36 10 9 17 2 51:33 -18 39 16 نيوكاسل يونايتد 36 10 9 17 2 62:43 -19 39 17 برايتون 36 8 14 14 2 42:37 -5 38 18 فولهام 36 5 12 19 2 50:26 -24 27 19 وست بروميتش ألبيون 36 5 11 20 2 70:33 -37 26 20 شيفيلد يونايتد 36 6 2 28 2 62:19 -43 20

سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “سوار الذهب”.

المباراة مانشستر سيتي – برايتون البطولة الدوري الإنجليزي الأسبوع السابع والثلاثون الموعد والتوقيت الأربعاء 19 مايو التاسعة بتوقيت مكة المكرمة الملعب فالمر القنوات الناقلة beIN Sports 2 HD Premium

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