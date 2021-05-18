دخول رابط أبشر إدارة القبول والتسجيل في كلية الملك فهد العسكرية وسلم الرواتب

أعلنت إدارة القبول والتسجيل في كلية الملك فهد العسكرية عن قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة للعام المنتهي 1441 للالتحاق بالوظائف الأمنية في المملكة العربية السعودية بوزارة الداخلية، في وظائف الأمن الداخلي بالمملكة، وذلك حسب اتباع عدد من شروط القبول والتسجيل العامة للملتحق بالعمل الأمني والذي يهدف في الأساس إلى خدمة الوطن، كما يريد الملتحق بالكلية معرفة سلم رواتب الطلاب بالكلية.

الوظائف الأمنية والعسكرية بالمملكة

إدارة القبول والتسجيل في كلية الملك فهد العسكرية

هي من اقدم وأعرق الكليات في تاريخ تعليم المملكة العسكري للوظائف الأمنية، وتعتبر من الكليات الأعلى في الإقبال والأكثر شعبية للطلاب الراغبين في عدم الالتحاق بالتعليم العالي والالتحاق بالعمل الأمني بشهادة الثانوية العامة، ويكون من أساسيات شروط القبول في الكلية هي أن يكون الفرد الملتحق بها سعودي الجنسية وأن يتناسب الطول مع الوزن وأن لا يكون قد تم طرده من كلية عسكرية من قبل كما يجب أن لا يكون تم اتهامه من قبل في جرائم أخلاقية أو تخص الأمانة، وذلك للحرص على نزاهة ذات اليد للعامل بالمجال الأمني ليتم تقديم الخدمة الأفضل للوطن، وتم تأسيس الكلية في عام 1935 وتقوم بإعطاء الطالب المتخرج بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بالمجال الأمني.

تقدم الخدمات الأمثل للطلاب.

تهتم بتطوير التعليم باستمرار في داخلها.

تعتبر من أكثر الكليات قابلية للعمل بعد التخرج منها.

تقوم بتقديم رواتب للخريجين بعد التخرج بشكل سنوي.

يتم تقديم بدلات للخريجين تساعد على تلبية احتياجاتهم المختلفة.

تقوم بتسليم رواتب لهم حسب سلم الرواتب المعتمد لديها.

الكلية سلم رواتب الطلاب الملك فهد الأمنية راتب خريج الكلية الحاصل على رتبة ملازم تتراوح بين 8 ألف و9 ألف ريال كراتب أساسي بالإضافة إلى البدلات.

ملازم أول بعد الترقية تتجاوز 10 ألف ريال راتب أساسي فضلا عن المكافآت والبدلات.

راتب الخريج وصولا إلى رتبة رائد تكون 11.735 ريال.

راتب الخريج وصولا إلى مقدم تبلغ 12.735 ريال.

راتب الخريج بدرجة عقيد تصل إلى 14.365 ريال.

راتب العقيد تبلغ 14.365 ريال.

راتب العميد 16.350 ريال.

راتب اللواء تبلغ 18.600 ريال.

راتب درجة فريق 21.565 ريال.

راتب الجندي تبلغ 7.000 ريال.

الجندي الأول 7.800 ريال.

راتب العريف يبلغ 8.500 ريال.

وكيل الرقيب يكون 9.000 ريال.

بدل إعاشة: 500 ريال.

بدل نقل: 500 ريال.

بدل خطورة: 600 ريال.

بدل التأهب: 950 ريال.

علاوة فنية: 950 ريال.

يمكن للطالب بالتسجيل على بوابة أبشر. يقوم الطالب بالدخول على بوابة القبول والتسجيل الخاصة بالكلية. يتم تسجيل طالب جديد. يتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الطلاب الجدد. يقوم الطالب باستكمال جميع البيانات المطلوبة. يتم اختيار أيقونة “تسجيل الطلب”. تصل للطالب رسالة تأكيدية على الهاتف النقال بتسجيل الطلب.

مميزات كلية الملك فهد الأمنيةبدلات الكلية للخريجينالتقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

قامت الإدارة العامة للقبول في كلية الملك فهد الأمنية اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 بفتح باب التسجيل عبر الصفحة الرئيسية للإدارة العامة للكلية أو عبر بوابة أبشر للتوظيف بكتابة بيانات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المملكة والذين تنطبق عليهم شروط القبول والمؤهل الأكاديمي ودرجات مركز القياس والتقويم لقياس قدرات الطلاب على مركز القياس والتقويم والتقديم واستيفاء جميع أوراق القبول.