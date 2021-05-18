ابشر توظيف.. التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية 1442

ابشر توظيف، أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي للشئون العسكرية بوكالة وزارة الداخلية السعودية، أمام الطلاب من خريجي الثانوية العامة التسجيل في دورة 65 ضباط بكلية الملك فهد الأمنية وذلك لتوزيعهم بعد التخرج للعمل بإحدى القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتقديم متاح لمن تنطبق عليه الشروط الخاصة بالتقديم، مع الالتزام بمواعيد التسجيل على منصة ابشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية.

ابشر توظيف.. التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية دورة 65

أعلنت الإدارة العامة عن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للدورة 65 ضباط بكلية الملك فهد الأمنية على أن يكون التقديم متاح في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 6 شوال 1442 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 11 شوال 1442 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث أن التقديم متاح خلال تلك الفترة لمن تنطبق عليه الشروط الآتية:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ ويتم استثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة بالخارج.

2- أن يكون حاصل على الثانوية العامة للعام الجاري 1442 بمعدل لا يقل عن 80% ولن يتم السماح بتقديم الحاصلين على الثانوية العامة عن أعوام سابقة.

3- أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك والأخلاق وغير محكوم عليه بأية إدانه مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- السن لا يقل وقت بدء الدراسة عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام ويتم التأكد من ذلك من خلال بيانات بطاقة الهوية الوطنية.

5- أن يكون المتقدم لائق طبياً وسليم صحياً ولن يعتد بأي كشف طبي غير الكشف الطبي الصادر عن لجنة القبول بالكلية.

6- ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

7- ألا يكون قد سبق فصلة من قبل من احدي الكليات أو المعاهد العسكرية.

8- أن يكون أدي اختبار القدرة المعرفية بدرجة لا تقل عن 70% وأدي الاختبار التحصيلي.

9- أن يكون حاصل على الثانوية العامة (علمي، شرعي) ويكون انتظام نهاري.

10- أن يجتاز المتقدم كافة اختبارات القبول.

يتم الدخول على منصة ابشر توظيف.

يجب على المتقدم تعبئة حقول البيانات بدقة من الاسم ورقم بطاقة الهوية واسم العائلة .. إلخ، حيث أنه لن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط.

سيتم تحديد موعد اختبار كفاية اللغة الانجليزية في وقت لاحق.

كيفية التقديم:-