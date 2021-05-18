الجيش الاسرائيلي يطلق النار على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

دوت الخليج :- أفادت مراسلة RT أن عددا من المواطنين اللبنانيين، حاولوا اجتياز الحدود والجيش الإسرائيلي أطلق النار لارجاعهم.

وقال الجيش الإسرائيلي أن دباباته قامت بـ"إطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية، بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان".

يذكر أن عددا من اللبنانيين نفذوا وقفة تضامنية مع الحدود مع فلسطين قرب السياج الشائك في مستعمرة المطلة.

المصدر: RT