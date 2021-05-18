بالفيديو.. إصابة إسرائيليين بعد سقوط صواريخ من غزة على أسدود

أصيب 8 إسرائيليين على الأقل، بعد سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة أسدود جنوب تل أبيب، الاثنين.

وأظهرت لقطات تضرر بعض المباني في منطقة سكنية، ومساعدة بعض المصابين على الحركة من أجل نقلهم إلى المستشفيات على ما يبدو.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الفصائل الفلسطينية أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة، استهدفت عدة مدن إسرائيلية منها تل أبيب وعسقلان وأسدود وغيرها.

وتواصل إسرائيل غاراتها على القطاع المحاصر، فيما لا تبدو حتى الآن أي مؤشرات على التهدئة.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الغارات الأسبوع الماضي بلغ 212، من بينهم 61 طفلا و36 امرأة.

وفي المقابل، قالت السلطات الإسرائيلية إن 10 من مواطنيها قتلوا، من بينهم طفلان.

وبدأ التوتر منذ أسابيع، بسبب دعوى قضائية لطرد عدد من الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية من حي الشيخ جراح.

وعلى مدار شهر رمضان، نشبت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين قرب المسجد الأقصى، الذي اقتحمه الجنود أكثر من مرة.