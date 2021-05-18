ترامب يستأنف تجمعاته الانتخابية الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، فإن ترامب سيشارك فى تجمعين انتخابيين، الأول فى يونيو والأخر فى بداية يوليو، ومن المرجح أن تكون هذه التجمعات شبيهة لتلك التى عقدها فى المطارات العام الماضى أثناء حملته الرئاسية لعام 2020، مع بدء انتشار فيروس كورونا.

وقد شدد ترامب قبضته على الحزب الجمهورى فى الأيام الأخيرة، حيث صوت الجمهوريون فى مجلس النواب على عزل النائبة ليز تشينى من منصبها القيادى بعد أن قالت مرارا إن كذب ترامب حول سرقة الانتخابات، كلفه الانتخابات الرئاسية 2020.

وبعد أن خسر ترامب الانتخابات وهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول فى 6 يناير، حافظ ترامب على مستوى منخفض من الظهور العلنى، إلا أنه تحدث علنا بضع المرات فقط، ومن بينها تصريح وداعى عندما ترك منصبه وخطاب مطول فى مؤتمر العمل السياسى للمحافظين السنوى فى فبراير، كما أجرى مقابلات بشكل متزايد مع مذيعى التلفزيون والإذاعة المحافظين.