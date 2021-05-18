جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أودى بحياة 212 شخصا حتى الآن، منهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.
وأفادت الوزارة بأن أكثر من 1400 فلسطينى بينهم 400 طفل و270 سيدة، أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية فى القطاع.
ويستمر التصعيد الإسرائيلى فى فلسطين لليوم الثامن على التوالى، والذى بدأ باندلاع اشتباكات فى منطقة الحرم القدسى الشريف وحى الشيخ جراح فى القدس، على خلفية تنفيذ إسرائيل إجراءات طرد عائلات فلسطينية من منازلها، وهو ما ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضٍ لـ إسرائيل بهجمات صاروخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 212 شهيدا بينهم 61 طفلا .. حصيلة اعتداءات إسرائيل على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.