212 شهيدا بينهم 61 طفلا .. حصيلة اعتداءات إسرائيل على غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أودى بحياة 212 شخصا حتى الآن، منهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.

وأفادت الوزارة بأن أكثر من 1400 فلسطينى بينهم 400 طفل و270 سيدة، أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية فى القطاع.

ويستمر التصعيد الإسرائيلى فى فلسطين لليوم الثامن على التوالى، والذى بدأ باندلاع اشتباكات فى منطقة الحرم القدسى الشريف وحى الشيخ جراح فى القدس، على خلفية تنفيذ إسرائيل إجراءات طرد عائلات فلسطينية من منازلها، وهو ما ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضٍ لـ إسرائيل بهجمات صاروخية.