التقديم علي كلية الملك فهد الأمنية.. الموعد والشروط

تعتبر كلية الملك فهد الأمنية من الكليات العسكرية الهامة بداخل المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج، وهي كلية تتبع وزارة الداخلية السعودية، وتعتبر من أقدم الكليات الأمنية في المنطقة العربية حيث تأسست الكلية في 24 من ديسمبر عام 1935 ميلاديا، ويقع المقر الرئيسي لكلية الملك فهد الأمنية علي طريق خريص بشرق العاصمة السعودية الرياض، وتقدم الكلية العديد من الدورات التدريبية للطلاب المنتسبين إليها وتؤهلهم وذلك حتي يكون قادرين علي المشاركة في الحياة العسكرية في جميع القطاعات العسكرية، وتعلن الكلية من وقت إلي أخر فتح باب التقديم والالتحاق بها حسب بعض الشروط ويمكن التقديم بشكل إلكتروني.

وفي التقرير التالي نتعرف علي تقديم كلية الملك فهد الأمنية، وشروط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية بالإضافة إلي موعد التقديم علي كلية الملك فهد الأمنية وكذلك رابط التقديم كلية الملك فهد الأمنية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية والتي تتبع وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي ووكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب التقديم والتسجيل لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين علي مؤهل الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي وذلك حتي يتم الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 ومن ثم الالتحاق بالكلية والعمل في أحد القطاعات العسكرية الأمنية داخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية وذلك بعد الحصول علي شهادة التخرج من كلية الملك فهد الأمنية.

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية

وضعت كلية الملك فهد الأمنية، عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين والراغبين في الالتحاق بالكلية والتي جاءت علي النحو التالي:

يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويتستثني من ذلك من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمة الممكة. لابد أن يكون للمتقدم حسن السيرة والسمعة والأخلاق وألا يكون قد حكم عليه في جريمة تقع تحت طائلة القانون السعودي. يشترط في المتقدم أن يكون سليم ومعافي من جميع الأمراض المعدية والعاهات العقلية أو الجسمية. يشترط أن يتناسب طول المتقدم مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولن يقل أي كشف طبي يصدر من غير اللجنة الطبية المحددة. لابد أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي الشهادة الثانوية العامة علمي أو شرعي بنظام المقررات الطبيعي أو الإنساني، وأن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي انتظام نهاري. لا يتم قبول الطلاب من خريجي الأعوام الماضية، ويشترط تقديم قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية وذلك في حالة حصول المتقدم علي شهادة الثانوية من خارج المملكة. يشترط في المتقدم أن يكون حصل علي درجة لا تقل عن 70% ولا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80%. لابد في المتقدم ألا يقل عمره عند بداية الدراسة عن 17 سنة وذلك وفقا لبطاقة الهوية الوطنية ولا يزد عن 22 سنة. لابد أن يكون المتقدم قد أدي الاختبار التحصيلي للمسار العلمي والعلوم الطبيعية في الوقت المحدد. يشترط ألا يكون المتقدم قد تم طرده من كلية عسكرية أو معهد عسكري، وألا يكون متزوج من امرأة أجنبية.

موعد التقديم على كلية الملك فهد الأمنية 1442

أوضحت كلية الملك فهد الأمنية، أن موعد التقديم لخريجي الثانوية العامة للكلية في العام الحالي في الدورة 65 للالتحاق بها بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، الموافق السادس من شهر شوال 1442 هجريا علي أن يستمر التقديم حتي يوم الأحد الموافق 23 من شهر مايو الجاري الموافق 11 من شهر شوال الجاري.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

وفرت كلية الملك فهد الأمنية، رابط إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية، يمكن من خلاله تقديم طلبات التقديم والالتحاق من خلاله، حيث يتم الربط بين الرابط إلكتروني بشكل مباشر مع المركز الوطني للقياس، وذلك بهدف الحصول علي درجات الطلاب المتقدمين في درجات اختبارات القدرات والتحصيلي، علي أن يتم ملء البيانات المطلوبة بكل دقة.