تردد قناة ميكي كيدز 2021 mickey للاطفال لمتابعة أقوى الأفلام الكرتون

تردد قناة ميكي كيدز 2021 mickey للاطفال يبحث عنه محبي هذه القناة وبشكل خاص لأنها تقدم الأفلام الكرتونية الشيقة التي يحبها ويتابعها الكثيرين من الأطفال ويمكن مشاهدة محتواها المتميز، ويمكن استقبال القناة من خلال الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ميكي كيدز 2021 mickey للاطفال

يمكن استقبال قناة ميكي من خلال البيانات التالية:

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: HD.

التردد: 11526.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

تردد أخر لقناة ميكيتردد قناة ميكي كيدز 2021 mickey للاطفال على الياه سات

يمكن للمشاهدين استقبال قناة ميكي من خلال مشاهدة المحتوى المتميز على القمر الصناعي ياه سات من خلال البيانات التالية:

اسم القناة: ميكي كيدز.

القمر الصناعي: ياه سات.

تردد القناة: 11996.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات

يمكن متابعة قناة ميكي على القمر الصناعي نايل من خلال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة ميكي mickey للاطفال

قناة ميكي من القنوات المتميزة التي تقدم الأفلام الكرتونية وتتميز بالكثير من المميزات ومنها:

تقوم القناة بعرض محتواها الكوميدي والمتنوع والذي يفضله كافة الأطفال.

تنقل القناة المحتوي المميز للأطفال بشكل مجاني وبدون تشفير.

القناة محتواها يتناسب مع فئات الأطفال، حيث أن القناة لا تقدم أي مشاهد أو ألفاظ خارجة أو مقلقة.

محتوى قناة mickey

تقدم قناة ميكي مجموعة من الأفلام الكرتونية وأفلام قناة ديزني وبرامج متنوعة والتي منها: