الناتو يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة ألقاها أمام الدورة العامة لجمعية الناتو البرلمانية، أشار جيوانا إلى أن حلف شمال الأطلسى لا تمثيل له فى المنطقة، إلا أن "هناك العديد من الدول الأعضاء التى تجهد لخفض وتيرة العنف والتوتر" هناك.
ووصف المسؤول الأطلسى تطورات النزاع بأنها "تتجاوز أطر الأمن فى منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أن الحلف يحث طرفيه على "خفض التصعيد والعودة إلى الحوار، باعتباره السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسى"، بحسب قناة "روسيا اليوم".
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