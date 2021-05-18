عاجل.. غارات عنيفة لـ الطيران الإسرائيلى على غرب غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للموقع، قصف الطيران الحربى الإسرائيلى محيط مجمع أنصار، وبالإضافة إلى أحد الأهداف بمحيط ساحة الكتيبة غرب قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلى على القطاع أودى بحياة 212 شهيدًا حتى الآن، منهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.

وأفادت الوزارة بأن أكثر من 1400 شهيدًا فلسطينيا بينهم 400 طفل و270 سيدة، أصيبوا جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلى فى القطاع.