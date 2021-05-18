استقالة النائب العام السودانى .. وإعفاء رئيسة القضاء من منصبها

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس السيادة الانتقالى، فى بيان أصدره عقب اجتماعه الدورى برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس المجلس، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السودان "سونا"، أنه تم قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر، من منصبه، وإعفاء رئيسة القضاء خير من منصبها.

وأضاف المجلس، على لسان الناطق الرسمى باسمه، محمد الفكى سليمان، أن النائب العام تقدم باستقالته عدة مرات من قبل، ولكن فى هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصرارا على التنحى من منصبه"، متابعا: "وفقا لاختصاصات مجلس السيادة الواردة فى الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء، وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالى".

واستطرد: "إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالى، يعين مجلس السيادة الانتقالى رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة فى الفقرة التالية: "يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام".