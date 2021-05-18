- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت 2021 في المقال التالي
في السطور القادمة نقدم لكم خطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت بالرقم المدني والاستعلام عن جاهزية البطاقة وكيفية تجديدها إلكترونيًا، مع التعرف على غرامة تأخير إصدار البطاقة المدنية الكويتية، وصلاحية البطاقة، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل.
الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت
من الأمور التي تهم المواطنين في دولة الكويت والمقيمين على أراضيها، هي طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية وجاهزيتها وصلاحيتها، فهي من أهم الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية في دولة الكويت، وللاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت، فقد وفرت الحكومة خدمة إلكترونية تسهل الإجراءات على الأفراد للاستعلام من خلالها عن صلاحية البطاقة المدنية بالرقم المدني، كما يمكن من خلالها تجديد البطاقة بصورة إلكترونية بخطوات بسيطة.
يمكن الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية في الكويت بالرقم المدني إلكترونيًا باتباع ما يلي:
- الدخول أولًا إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم الضغط على حالة البطاقة.
- ملء كافة المعلومات الشخصية مثل الرقم المدني ورمز التحقق.
- النقر على استعلام لعرض البيانات الخاصة بالبطاقة المدنية.
ويمكن الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية عبر ما يلي:
- بعد الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، يتم الضغط على استعلام عن صلاحية البطاقة المدنية.
- ثم ملء الرقم المدني ورمز التحق، بعدها النقر على استعلام، لتظهر كافة معلومات صلاحية البطاقة.
طريقة تجديد البطاقة المدنية بالكويت إلكترونيا
حتى تتمكن من تجديد البطاقة المدنية في الكويت بصورة الكترونية يتم هذا باتباع ما يلي:
- يتم تسجيل الدخول في رابط موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت الرسمي.
- ثم انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على خدمة تجديد البطاقة المدنية.
- يتم نقلك إلى نافذة تحتوي على استمارة التجديد، يتم من خلالها كتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.
- يتم ارفاق الصورة الشخصية على أن تكون حديثة.
- ثم اضغط على أيقونة تجديد البطاقة المدنية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.