خطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت 2021

في السطور القادمة نقدم لكم خطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت بالرقم المدني والاستعلام عن جاهزية البطاقة وكيفية تجديدها إلكترونيًا، مع التعرف على غرامة تأخير إصدار البطاقة المدنية الكويتية، وصلاحية البطاقة، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل.

الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت

من الأمور التي تهم المواطنين في دولة الكويت والمقيمين على أراضيها، هي طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية وجاهزيتها وصلاحيتها، فهي من أهم الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية في دولة الكويت، وللاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت، فقد وفرت الحكومة خدمة إلكترونية تسهل الإجراءات على الأفراد للاستعلام من خلالها عن صلاحية البطاقة المدنية بالرقم المدني، كما يمكن من خلالها تجديد البطاقة بصورة إلكترونية بخطوات بسيطة.

يمكن الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية في الكويت بالرقم المدني إلكترونيًا باتباع ما يلي:

الدخول أولًا إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على حالة البطاقة.

ملء كافة المعلومات الشخصية مثل الرقم المدني ورمز التحقق.

النقر على استعلام لعرض البيانات الخاصة بالبطاقة المدنية.

ويمكن الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية عبر ما يلي:

بعد الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، يتم الضغط على استعلام عن صلاحية البطاقة المدنية.

ثم ملء الرقم المدني ورمز التحق، بعدها النقر على استعلام، لتظهر كافة معلومات صلاحية البطاقة.

طريقة تجديد البطاقة المدنية بالكويت إلكترونيا

حتى تتمكن من تجديد البطاقة المدنية في الكويت بصورة الكترونية يتم هذا باتباع ما يلي: