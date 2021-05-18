المطاعم المميزة داخل مدينة الطائف السعودية

يبحث كثير من الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية علي أفضل المطاعم المتنوعة والمختلفة داخل أحيائها، والتي تعمل علي تقديم أفضل أنواع الأكلات والواجبات المختلفة بأشهي الأطعمة وألذ النكهات ، وأيضاً التي تقوم بتقديم الخدمات المميزة بأرقي جودة، وعلي مستوي عالي من النظافة والتمييز، وتواجد العاملين والموظفين من ذوي الخبرة، ومن المدن المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية التي يتواجد بداخلها أفضل المطاعم المميزة والتي تلقي إقبالاً كبيراً من الأفراد هي مطاعم مدينة الطائف، وسنعرض في المقال التالي، بعضاً من أهم هذه المطاعم وما تقدمه داخلها وعناوين هذه المطاعم.

مطاعم مدينة الطائف داخل المملكة العربية السعودية :-

تعد مدينة الطائف واحدة من المدن السياحية الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية حيث تعد مدينة جذب سياحية مهمة لكثير من الوافدين إلي دولة السعودية، وذلك لكثرة المعالم والأماكن التاريخه المتواجدة بداخلها، مع المتنزهات الخضراء الواسعة ، والفنادق الفاخرة والراقية التي تقوم بتقديم خدماتها علي أعلي مستوي ، بالإضافة إلي المطاعم المميزة التي تعد مقصداً لكثير من المقيمين داخلها، ويتطلعون دائما في الحصول علي أشهي الوجبات من خلالها، ونقدم إليك فيما يلي أشهر هذه المطاعم.

يعمل هذا المطعم علي تقديم الأكلات الهندية المتنوعة والشهيرة، والتي يفضلها كثير من الناس نظراً لنكهة خلطة البهارات الشهية، والنكهة الهندية الحارة.

ومن الأطباق المقدمة من خلال هذا المطعم طبق الأرز المطبوخ مع الزعفران ويقدم مع الدجاج المتبل اللذيذ، وأيضاً طبق الدجاج التندوري الخاص حيث يتم طبخه في اللبن، والبهارات الهندية المميزة.

ويتواجد هذا المطعم علي طريق الشفا، داخل حي السداد، مدينة الطائف، كما يمكنك التواصل معه علي رقم الهاتف التالي 0549683365.

كما يعد هذا المطعم مناسباً لكل من الازواج والعوائل.

من أكثر المطعم شهرة وإقبالاً داخل مدينة الطائف، وهو من احدي المطاعم التي تقوم بتقديم الوجبات السريعة، كما يقوم بتقديم وجبات دجاج البروستد المميزة والمقرمشة سواء بالنكهات الحارة او العادية، مع مراعاة تقديمها بأسعار تناسب الجميع.

كما يمكنك زيارة هذا المطعم من أجل الحصول علي الوجبات السريعه وذلك في شارع أبو بكر الصديق داخل حي شبرا في مدينة الطائف.

يعتبر هذا المطعم من أكثر المطاعم التي تقوم بتقديم الوجبات السعودية المحلية والوجبات التركمانية، ويعتبر من المطاعم الأكثر زيارة وشعبة من سكان مدينة الطائف ويقوم بتقديم الوجبات بأسعار مناسبة وملائمة للجميع، ولكن لا يقدم وجباته للعائلات.

ويقع هذا المطعم داخل شارع التلفيزيون في حي الشهداء الجنوبية، كما يمكنك التواصل مع هذا المطعم، ومعرفة أشهي الوجبات المقدمة من خلاله، من خلال الرقم التالي :- 0127488071

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يعتبر هذا المطعم من أكثر المطاعم المناسبة للوجبات العائلية، حيث يقوم هذا المطعم بتوفير العديد من الوجبات والأطعمة المميزة محلياً وعالمياً وبأحجام أطباق مناسبة تناسب جميع الأفراد داخل الأسرة، وبأسعار مناسبة أيضاً.

ويتميز هذا المطعم بطول ساعات العمل الخاصة به إلى ما بعد منتصف الليل، كما يمكنك التواصل مع الرقم الخاص به لمعرفة الوجبات التي يقوم بتقديمها من خلال الرقم التالي :- 0127423678.

ويتواجد هذا المطعم داخل شارع الشهار العام المتواجد بحي الشهار بمدينة الطائف.

يقوم هذا المطعم بتقديم كل من الوجبات السريعة، وجميع أنواع السندوتشات اللذيذة، والسلطات المميزة، ويقوم بتقديم وجبات شهية ومميزة للأطفال، وذلك بنكهات الدجاج البروستد اللذيذ، ويتميز هذا المكان بالديكور الواسع والمميز لمناسب لجميع العملاء.

كما يمكنك التواصل مع الرقم الخاص به، لمعرفة أفضل الوجبات والسندوتشات التي يقدمها من خلال الرقم التالي:- 0555610249

كما يقع هذا المطعم في شارع الستين داخل حي الشفا.

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وختاماً لهذا المقال ، نكون قد قدمنا إليك فيه أفضل المطاعم المميزة المتواجدة داخل مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل علي تقديم أشهي الوجبات بألذ النكهات والأطعمة المناسبة لأذواق الجميع، بأسعار مناسبة وملائمة.