كورونا فى البرازيل .. 29.916 إصابة جديدة و786 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزةر الصحة البرازيلية، بارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد، إلى 15.66 مليون حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 436 ألفًا و537.
وتأتى البرازيل فى المركز الثانى على مستوى العالم من حيث عدد حالات الوفاة جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة، وثالثًا من حيث عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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