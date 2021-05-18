عاجل.. صافرات الإنذار تدوى فى النقب جنوب إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وعلى جانب آخر ذكرت وسائل إعلام، أن الاحتلال الإسرائيلى جدد غاراته أهداف عدة فى مدينة غزة، وأن هناك قصفًا إسرائيليا قرب مدارس الأونروا بالقطاع. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارة جديدة للاحتلال استهدفت عمارة سكنية فى محيط الجامعات فى شارع الثلاثينى بمدينة غزة.

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