تقديم كلية الملك فهد الأمنية، فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح الباب أمام الراغبين في الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية الدورة رقم 65 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 1442/2021، وذلك للحصول على دور بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 بالكلية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية عبر ابشر توظيف خريجي الثانوية العامة 2021

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية بأن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالدورة رقم 65 للحصول على بكالوريوس العلوم الأمنية من الكلية وهذه الشروط هي:-

1- أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة قسمي (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي العام الدراسي الجاري بمعدل لا يقل عن 80% ويكون انتظامي نهاري، ولن يتم قبول خريجي الثانوية العامة من الأعوام السابقة.

2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ على أن يتم استثناء من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للدولة بالخارج.

3- ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 17 عام و لا يزيد عن 22 عام.

4- أن يكون حسن السمعة والأخلاق، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- أن يكون لائق طبياً من أية أمراض معدية وأن يكون سليم من أية عاهات جسمية وعقلية.

6- أن يتناسب طول المتقدم مع الوزن وفق ما تحدده اللائحة الطبية.

7- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي بمعرفة اللجنة والمقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية وكافة الاختبارات التي تقررها اللجنة للمفاضلة بين المتقدمين.

8- أن يكون أدي اختبار القدرة المعرفية بدرجة لا تقل عن 70% وأن يؤدي اختبار التحصيلي للمسار العلمي والعلوم الطبيعية.

9- ألا يكون متزوج من غير سعودية.

10- الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج لابد أن يتم معادلتها من وزارة التعليم.

كيفية ومواعيد التقديم:-

باب التقديم مفتوح الآن عبر ابشر توظيف وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 6/10/1442 الموافق 18 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 11/10/1442 الموافق 23 مايو 2021 الساعة العاشرة صباحاً.